Calamai: "Ndour, l'altra scommessa vinta da Vanoli: pedina per il futuro"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Cher Ndour: "Nelle ultime settimane mi è capitato spesso di riconoscere dei meriti a Vanoli. Come Parisi trasformato da terzino sinistro ad ala destra, ruolo che il giocatore ha interpretato alla grande. Ora parliamo di Ndour, che nei primi mesi della stagione sembrava un oggetto misterioso. Con Pioli non era mai riuscito a trovare la sua dimensione. Vanoli, invee, ci ha puntato allargando lo spazio per lui: oggi penso che Ndour possa diventare una pedina anche per la Fiorentina del futuro".