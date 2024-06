CARBONI, Il tesoro dell'Inter. I viola ci riproveranno?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport parla di Valentin Carboni, talento che tornerà all'Inter dopo il prestito al Monza. Sarà confermato da Scaloni nella lista definitiva dei convocati per la Copa America e sono tanti i club che hanno messo gli occhi su di lui, tanto più che nel piano di Marotta per l'Inter ci sarebbe una cessione del talento argentino per poi puntare dritto su Gudmundsson del Genoa.

La Fiorentina è nella lista per il classe 2005, dopo aver offerto già 20 milioni a gennaio: con Palladino ci può riprovare sfruttando il rapporto tra i due. Su Carboni ci sono anche l'Atalanta e soprattutto alcuni club di Premier per un giocatore valutato oggi dall'Inter 30 milioni.