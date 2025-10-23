Caos Franchi, La Nazione: "Sarà decisiva la candidatura a Euro 2032"

La Nazione dedica ampio spazio al tema stadio, e scrive che adesso sono troppi gli interrogativi. Commisso sembrava disposto a sborsare una cinquantina di milioni per finanziare il secondo lotto in cambio di uno sconto sull’affitto dell’impianto. Ora cambiano tutte le carte in tavola. Le risorse giocheranno un ruolo fondamentale: il costo totale del primo stralcio dei lavori è di circa 151 milioni, già finanziati. Altri 55 milioni sono stati sbloccato da Roma. Per il secondo lotto ne dovrebbero servire altri 100. A questo punto diventa decisiva la candidatura. Del Franchi a Euro 2032 per attrarre nuove risorse. Ma - chiosa il quotidiano - basterà?