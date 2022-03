CAMPO DI MARTE 2026, Come sarà: "Meta per tutti"

All’interno de La Nazione distribuita stamattina in edicola si può trovare pure un approfondimento sullo sviluppo del quartiere di Campo di Marte per il 2026, in parallelo col restyling del Franchi. Un mantello verde a forma di conca con due dolcissime collinette che arrivano a una quindicina di metri. Sono 47mila metri quadrati in tutto di progetto, dallo stadio all’Africo, girando per il Cerreti.

C’è un paesaggio che muterà a seconda dei mesi degli anni, con piante dai colori cangianti a creare un piccolo boschetto. Lì dovrà avvenire l’integrazione tra sport (oltre allo stadio anche palazzetto, pista da skate, palestre, piscine, campi da calcio, rugby e baseball) e sociale-ricreativo (corsa, yoga, percorsi educativi e tematici). Qualche breve dichiarazione del Project Director di Mario Cucinella Architects, che si è occupata del progetto, Michele Olivieri: “Il progetto è pensato anche per grandi eventi all’aperto e come meta per fiorentini e turisti. Abbiamo una tecnologia a secco fatta di elementi controllabili, recuperabili e riciclabili o reversibili qualora diventassero obsoleti”. Prevista anche riqualificazione di viali e alberature.