CAMPI, Autorità coinvolte e i passaggi per lo stadio

Interessante approfondimento sulle colonne de Il Corriere Fiorentino distribuito stamani in edicola, a proposito delle autorità coinvolte nella realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio. In primis, Autostrade e Regione Toscana, essenziali nella definizione del possibile nuovo casello autostradale, visto che si rischierebbe di andare ad intasare un punto già sensibile come l'incrocio tra A1 e A11. Ma anche la Città Metropolitana di Firenze, chiamata ad intervenire per il raddoppio di viale Allende, e Toscana Aeroporti, con cui si prosegue il tentativo di mediazione a proposito delle difficoltà nell'unire nuovo stadio ed ampliamento della pista di Peretola. Due strade poi per il Comune di Campi, quando sarà tempo di attivarsi in ultima istanza per far partire i lavori: o la co-pianificazione con gli enti territoriali, oppure l'utilizzo della Legge Nardella sugli stadi, ed il suo via libero previsto in 180 giorni.