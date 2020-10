CALLEJON, Pronto se Ribery dà forfait

Nel caso in cui Franck Ribery dovesse dare forfait per il martellante dolore alla caviglia, la Fiorentina può contare su Josè Callejon. Lo spagnolo, benché non al massimo della condizione come da lui stesso ammesso, è a completa disposizione di Iachini, che tanto alacremente ha insistito per averlo a Firenze. Callejon, scrive La Nazione, è il compagno che tutti vorrebbero, il giocatore d'esperienza a cui ci si aggrappa nei momenti difficili, l'uomo della provvidenza. Il professionista che non si pone al di sopra dei suoi colleghi in squadra. Iachini potrebbe quindi impiegarlo domani pomeriggio, permettendogli di ritrovare la sua posizione e, piano piano, anche la sua "versione napoletana".