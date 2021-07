CALLEJON, La filosofia di Italiano lo rilancia?

Josè Callejon è fortemente determinato a rilanciarsi, l’esterno ex Napoli ha messo insieme, tra campionato e Coppa Italia, appena 676 minuti. Ha segnato un solo gol, in Coppa Italia al Padova, e ha messo la firma su un assist (per Vlahovic) contro il Cagliari: troppo poco per accontentarsi. Sulle sue tracce, già dallo scorso gennaio, si sono mossi alcuni club spagnoli, ma fin qui, José ha sempre declinato. Si è innamorato di Firenze (sia lui che la sua famiglia) e ora l’unica missione che spera di portare a termine è quella di far emozionare ancora la tifoseria con le sue giocate. La filosofia tattica di Vincenzo Italiano, con gli esterni d’attacco al centro del gioco, può favorirne il rilancio e lui non intende perdere l’occasione. Lo scrive La Nazione.