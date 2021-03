CALLEJON, 2,2 milioni all'anno per restare ai margini

La rosa della Fiorentina vive di mille contraddizioni in questa stagione di sofferenza, e una delle principali è quella legata a José Callejon. Lo spagnolo, arrivato l'ultimo giorno del mercato "estivo" da svincolato per sostituire Chiesa, è anche il secondo giocatore più pagato in rosa con un accordo da 2,2 milioni a stagione. Nonostante questo, è da tempo ai margini per incomprensioni tattiche e nelle ultime sei partite dei viola ha giocato la miseria di soli 7 minuti.