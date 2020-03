CALCIO PRECARIO, 130 giocatori sospesi. I viola...

Se davvero «andrà tutto bene» e il campionato potrà ripartire è facile ipotizzare che lo scudetto sarà assegnato d’estate. Una novità assoluta, ma il coronavirus cambierà quasi tutte le nostre abitudini. Da giorni, negli uffici della Fifa, circola un documento che sta per diventare ufficiale e che estenderà la durata dei contratti di coloro che rischiano di essere sospesi: giocatori in scadenza e giocatori in prestito, 130 in tutto solo in Italia, una parte consistente della nostra serie A. La lista dei calciatori con l’accordo in scadenza a fine giugno comprende talenti che danno colore alla serie A. Più intricato il caso dei giocatori in prestito. Per molti c’è in ballo il riscatto: come ad esempio Biraghi dalla Fiorentina all'Inter. Per tanti, il riscatto dipende dal verificarsi di determinate condizioni del contratto: numero di presenze o di gol o successi di squadra, ad esempio, che potrebbero non verificarsi se la stagione venisse interrotta o potrebbero concretizzarsi dopo il termine di fine giugno. Come Simeone, ceduto dalla Fiorentina al Cagliari. A riportarlo è il Corriere della Sera.