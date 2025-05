Calabrese su Repubblica: "Bravo Palladino. Guai a chiamarla Europa minore"

Giuseppe Calabrese ha commentato su la Repubblica (ediz. Firenze) il 3-2 della Fiorentina a Udine: “C’era una possibilità piccola piccola di arrivare ancora in Europa e Palladino ha trovato il modo di infilarci la sua squadra. Ha vinto lui. Ha vinto la Fiorentina. Ha vinto la forza di un gruppo che nemmeno nei momenti più difficili ha mai smesso di crederci.

Aveva ragione Palladino, fidatevi di lui. La sua squadra lo ha fatto, lo ha seguito per tutta la stagione, non lo ha mai mollato e insieme sono tornati in Europa. […] E guai a chi prova a dire che questa è un’Europa minore, giocare le coppe era una condizione essenziale per dare al progetto una sua continuità. […] È vero, si poteva fare di più, ma questo colpo di coda all’improvviso cancella le amarezze delle ultime settimane e restituisce alla Fiorentina e ai suoi tifosi qualcosa in cui credere”.