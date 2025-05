FirenzeViola Il tifo sogna Sarri in viola. E qualcuno appende le sue foto attorno allo stadio

Probabilmente si tratterà solo del gesto di un tifoso isolato, che ha colto la palla al balzo per esprimere un desiderio dopo le dimissioni odierne di Raffaele Palladino da tecnico della Fiorentina. Ma la sensazione è che, se c'è un solo nome che metterebbe d'accordo un'intera tifoseria per la panchina viola che verrà, è quello di Maurizio Sarri, che non ha mai fatto mistero, peraltro, di voler allenare la Fiorentina.

Anche per questo stanotte, in tre luoghi distinti del quartiere di Campo di Marte, sono apparse alcune foto con il volto in primo piano (e inconfondibile) dell'ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio attaccate in tre luoghi significativi. I luoghi prescelti sono stati la biglietteria in via dei Sette Santi, i cancelli dietro la Curva Fiesole e le cancellate della tribuna autorità. Ecco le immagini di Firenzeviola.it.