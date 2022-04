CABRAL, E quei gol mai banali: le sue prime volte

La Gazzetta dello Sport sottolinea come le prime volte in gol di Arthur Cabral con le squadre cui si è legato non sono mai state banali. Il primo sigillo tra i professionisti, 10/06/17, ha qualcosa di “batistutesco” - si legge - Arthur vestiva la maglia del Cearà e segnò al Gremio Esportivo Brasil, per poi crollare a terra, in lacrime. Allo Zurigo la prima rete in terra europea, di testa in torsione a centro area, il 25 settembre 2019. Al Getafe, la prima rete nelle coppe europee, in questo caso Europa League, frutto di una fuga in campo aperto e tocco sotto con il destro a scavalcare il portiere. Il primo con la Fiorentina, invece, è stata un’irruzione di forza in scivolata per la deviazione vincente di un cross basso di Saponara.