C'è una Fiorentina che è prima in classifica: la Nazione celebra la Primavera di Galloppa

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Colpo pesante, pesantissimo: la Fiorentina Primavera ha ribaltato l’Atalanta a Zingonia, ha vinto 2-1 e si è ripresa la vetta del campionato a due giornate dalla fine della regular season. La Nazione racconta le emozioni della domenica pomeriggio. Una rimonta di carattere e qualità, firmata nella ripresa dopo un primo tempo in salita chiuso sotto per la rete nerazzurra di Baldo al 38’. Nella seconda frazione, però, è cambiato tutto: la Viola, forte anche degli ingressi di Deli, Atzeni ed Evangelista (questi ultimi decisivi ai fini del risultato) ha reagito con lucidità e ha subito sfruttato un grave errore in costruzione dell’Atalanta per trovare il pari al 56’ con Puzzoli. Da lì in poi la gara ha vissuto su continui ribaltamenti di fronte, fino al sorpasso arrivato a cinque minuti dal termine: sgroppata di Evangelista sulla destra e palla per Atzeni che ha finalizzato con un diagonale preciso che è valso tre punti d’oro.

Primato ritrovato a quota 65 per la squadra allenata da Daniele Galloppa, che ha un punto di vantaggio su Parma e Cesena. Da ieri la qualificazione ai playoff è matematica.