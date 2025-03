Buona la prima per "Chef" Ndour. La Repubblica sicura: sarà un'arma in più per il rush finale

Ha convinto tutti il buon esordio dal primo minuto di Cher Ndour contro il Lecce. Secondo La Repubblica (Firenze) Palladino può dirsi soddisfatto di aver trovato un un co-titolare per questo finale di stagione. Mezzala in grado di portare sostanza dettata dalla propria imponente fisicità ma anche con la capacità di inserimento in avanti necessaria per ricoprire quel ruolo. Dopo la partita di venerdì si è presentato raggiante davanti ai microfoni spiegando quanto fosse felice per la vittoria e la prima da titolare in maglia viola.

Qualora la Fiorentina non dovesse recuperare Folorunsho, contro il Panathinaikos giovedì non toccherà però a lui essendo fuori dalla lista Uefa. A ruota il calendario dice Napoli quando oltre a Zaniolo sarà squalificato anche Mandragora, aprendo una nuova occasione di cucinare a “Chef” Ndour. Buona la prima, non sarà certo l’ultima.