"La Fiorentina rispegne la luce, zero gioco, idee e convinzioni". Il commento de La Nazione

"La Fiorentina ha rispento la luce e riacceso la proiezione del film dell’orrore di questa stagione". Inizia così il commento de La Nazione, nelle sue pagine sportive, in merito alla Fiorentina battuta ancora una volta, sul campo del Parma. "Ko pesantissimo quello subito nello scontro diretto. Pesantissimo perché consolida una classifica choc. Pesantissimo per come è maturato, ovvero 90 minuti dove sono mancati gioco, idee e convinzioni", scrive Riccardo Galli nella sua analisi.

Che poi puntualizza: "E incredibile è anche il gol che si mangia Piccoli imboccato da un traversone di Gud. Si chiude con la grande paura per Piccoli che crolla a terra (si rialza dopo qualche minuto e l’intervento dei sanitari) e i tifosi viola che riaccendono la contestazione. “Vergognatevi”, cantano i 3500 del settore ospiti".