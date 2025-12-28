"A questi calciatori non importa niente della Fiorentina". Repubblica attacca e stuzzica Commisso

"Una cosa è certa, a questo gruppo non importa niente della classifica e di quello che sta succedendo, perché altrimenti i giocatori andrebbero in campo con un altro spirito, un’altra voglia, un atteggiamento diverso". Lo scrive, senza mezzi termini, la Repubblica (ed. Firenze) nelle proprie colonne sportive, con la firma di Giuseppe Calabrese sullo stato attuale della Fiorentina, dopo il ko patito anche ieri a Parma. "Il silenzio stampa imposto dalla società non serve a niente, ma almeno ci evita le solite frasi fatte. Non abbiamo bisogno di giustificazioni, nè di proclami, basterebbe tirare fuori un po’ di carattere e provare a rimettere in piedi la situazione. Nonostante tutto la Fiorentina si può ancora salvare, ma se Kean e compagni continuano a giocare così, tanto vale rassegnarci al peggio".

Poi, una riflessione sulla proprietà: "In questo delirio il silenzio più assordante è quello di Rocco Commisso. Non sta bene, e ci dispiace, ma la sua società è allo sbando e il presidente dovrebbe farsi sentire. Invece intorno alla Fiorentina non c’è niente. Una squadra allo sbando con un allenatore poco esperto, un gruppo di giocatori che si sono ammutinati e una società vittima dei suoi limiti. E fra pochi giorni si entra nell’anno del centenario. Già, proprio un bel modo di festeggiare cento anni di storia".