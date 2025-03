Dagli inviati Ndour: "Serviva una reazione. Temevo che i tifosi non fossero dalla nostra parte"

Presente in sala stampa nel post-gara di Fiorentina-Lecce, ha parlato così il centrocampista viola Cher Ndour: “E’ stata una settimana diversa dalle altre, abbiamo lavorato benissimo preparando bene la partita: la risposta che abbiamo dato a livello caratteriale è stata importante, abbiamo sofferto tutti insieme. Adesso abbiamo davanti a noi il Napoli in campionato e possiamo fare la nostra partita”.

Le piace questo sistema di gioco?

“In Nazionale gioco mezzala e dunque questa sera mi sono trovato bene in questo modulo, abbiamo sorpreso il Lecce con questo atteggiamento. In assenza degli infortunati era il modo giusto per giocare”.

Che gara è stata?

“Nelle ultime gare ci è mancata soprattutto la cattiveria agonistica che invece oggi c’è stata. Oggi potevamo chiuderla prima con il rigore di Beltran e le chances di Gud. Ma era importante reagire e vincere”.

Come ha reagito quando ha saputo che avrebbe giocato?

“A Verona abbiamo preso un gol per poca cattiveria, ma abbiamo preparato bene oggi la partita. Temevo che i tifosi, dopo Verona, non fossero dalla nostra parte... ma sento la fiducia del mister”.