BRESCIA-BALOTELLI, È guerra legale. E Raiola...

Ormai è guerra tra Mario Balotelli e il Brescia, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Come racconta stamani il Corriere Fiorentino, i problemi si sposteranno in Tribunale, visto che l'attaccante ha aperto una guerra legale contro il club di Cellino. Una guerra a cui parteciperà anche l'agente Mino Raiola, dopo le dichiarazioni che hanno messo in dubbio la regolarità dei controlli del Brescia e la messa in mora del club da parte del proprio assistito. Frasi e atti che hanno deciso la società lombarda a procedere anche loro per vie legali, visto che l'ispezione FIGC a Torbole Casaglia sta durando due giorni proprio per i controlli approfonditi a causa delle accuse di Raiola. Balotelli intanto continua ad allenarsi da solo.