Verso Roma-Fiorentina: Vanoli spera nel recupero di Piccoli. Da monitorare Balbo

Verso Roma-Fiorentina: Vanoli spera nel recupero di Piccoli. Da monitorare BalboFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Come riporta La Nazione, la Fiorentina riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio al Viola Park dopo due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli. La settimana sarà decisiva per valutare i recuperi in vista della sfida di lunedì contro la Roma. Buone notizie per Gosens, che dovrebbe essere disponibile dopo essere stato gestito nell’ultima gara. Torna anche Pongracic dalla squalifica, mentre restano dubbi su diversi acciaccati.

Da monitorare le condizioni di Balbo, uscito dolorante, e i progressi di Parisi e Fortini. In attacco, Piccoli nutre qualche speranza di recuperare, mentre per Kean si continua con un lavoro personalizzato per averlo nelle ultime partite.