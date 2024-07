BONAVENTURA, Su di lui anche il Monza di Galliani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell'edizione odierna, la Gazzetta dello Sport si sofferma sui 'nuovi' svincolati, ovvero i calciatori che da ieri, giorno delle scadenze dei contratti, sono senza squadra. In particolare si parla di Giacomo Bonaventura che, secondo la rosea, sarebbe un obiettivo del Monza di Galliani. L'ormai ex Fiorentina, che ha lasciato Firenze a zero dopo quattro anni, piace al suo ex dirigente ai tempi del Milan. Galliani vorrebbe infatti riportarlo in Lombardia, ma stavolta dalla parte dei brianzoli.