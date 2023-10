BONAVENTURA, L'opinione: "Corsaro viola antidivo"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Cecchi sulle pagine de La Nazione parla di Jack Bonaventura, definito "il corsaro viola. Quel genio antidivo che non tradisce mai". "Perché Giacomo Bonaventura non è uomo da copertina. Piuttosto un calciatore inosservato alla luce fatua delle cronache sportive, che però sul campo raramente ha tradito. Un campione sottovalutato con la colpa forse di non bucare il video in una stagione sportiva, ahimè, più gonfia di apparenze che non di sostanza".

E dopo aver analizzato i suoi numeri in carriera e da quando è arrivato alla Fiorentina, conclude: "E se dopo tre anni di assenza anche la Nazionale lo ha riscoperto richiamandolo, vuol dire che forse nel Calcio la parola «merito» ha senso più compiuto che non da altre parti. L’utile Giacomo, o anche Jack il corsaro, il giocatore rompicapo per gli avversari che non trovano mai la dimensione orizzontale o verticale per contenerlo. Comunque una bella storia da sfogliare nelle pagine migliori dell’Almanacco Viola".