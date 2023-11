BONAVENTURA, A caccia del primo gol in Europa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cinque reti in campionato, zero in Conference League. I dati di Giacomo Bonaventura parlano di un avvio di stagione sensazionale ma di un sigillo che in Europa manca: lo sottolinea la Gazzetta dello Sport che, nell'elogiare la seconda giovinezza del classe '90, scrive di come l'incrocio di domani sera col Genk possa essere l'ideale per sbloccare Jack anche in un contesto internazionale dove il gol gli manca dalla maledetta finale di Praga dello scorso giugno. Bonaventura ci riproverà domani, da capire se dal primo minuto o a partita in corso, visto che Italiano potrebbe farlo rifiatare inserendo da titolare Barak.