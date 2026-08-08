Pellegrino l'obiettivo di Paratici, Pinamonti l'alternativa: assalto in attacco
Il mercato della Fiorentina potrebbe entrare nella fase dei movimenti a incastro, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando la possibile partenza di Roberto Piccoli, diretto verso il Bologna, che aprirebbe infatti spazio all’arrivo di un nuovo centravanti. Il nome in cima alla lista di Fabio Paratici e Fabio Grosso è quello di Mateo Pellegrino, attaccante argentino del Parma, considerato un profilo ideale per completare il reparto alle spalle di Moise Kean. L’operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva nell’ordine dei 17-18 milioni di euro.
Piccoli-Bologna e le alternative
La trattativa con il Bologna per Piccoli, invece, sembra sempre più vicina alla definizione: gli emiliani potrebbero arrivare ai 18 milioni richiesti dalla Fiorentina e garantire ai viola una cessione a titolo definitivo o comunque con obbligo di riscatto. Pellegrino non è però l’unica soluzione valutata dalla dirigenza viola. L’alternativa porta a Andrea Pinamonti, altro giocatore già presente nella lista di Paratici e per il quale il Sassuolo chiede circa 15 milioni di euro. La scelta del nuovo centravanti sarà inevitabilmente legata all’uscita di Piccoli, che nonostante un precampionato positivo non è mai stato considerato incedibile.
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