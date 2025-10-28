Bologna, non si placa la rabbia per i torti arbitrali: "Non ci vogliono lassù"

A Bologna la rabbia per la direzione arbitrale di La Penna e per le scelte del VAR Paterna non si è smontata. Lo riporta il Corriere dello Sport: i tifosi rossoblù non hanno ancora digerito quel senso di ingiustizia che hanno provato durante la partita contro la Fiorentina. Tanti bolognesi temono che qualcuno voglia mettere i bastoni tra le ruote alla loro squadra del cuore che, vincendo domenica al Franchi, sarebbe salita al quarto posto in solitaria in classifica. Illazioni, niente di più. Ma l'idea che questo Bologna faccia paura non solo alle avversarie in campo l'hanno rilanciata in tanti. Sui social, ieri, era un pensiero diffuso. Anche il CentroBolognaClubs con un comunicato si è domandato a chi dia fastidio questo rendimento dei rossoblù. Chiedevano risposte in merito. E si sono messi in attesa.

In Federazione c'è l'ex arbitro internazionale De Marco, che si occupa proprio di tenere i rapporti con le società di Serie A e B. I contatti ci sono stati, ma non è stato aggiunto nulla di nuovo a quello che la dirigenza rossoblù già sapeva. Il Bologna vuole di più. Vuole andare oltre ai danni che comunque ritiene di aver subito domenica sul campo della Fiorentina. Rabbia e dispiacere filtravano sicuramente anche ieri dalla sede di Casteldebole. Ma per la dirigenza del club rossoblù il problema non è tanto sui singoli episodi, quanto sulla confusione che esiste nel settore arbitrale sulle interpretazioni e sul ricorso al VAR.