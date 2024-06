BOLOGNA, Nello staff Firicano e Tito. Rebus Savorani

FirenzeViola.it

Ieri pomeriggio a Casteldebole i dirigenti del Bologna hanno ricevuto Caliandro, il procuratore di Vincenzo Italiano, per sistemare i contratti dello staff che raggiungerà il tecnico ex Fiorentina in Emilia. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il vice sarà sempre Daniel Niccolini, poi ci saranno Campo e Ivano Tito, a cui si aggregheranno alcuni dipendenti del Bologna. Il match analyst sarà Stefano Fricano, fratello dell'ex difensore Aldo, mentre come collaboratore tecnico Italiano dovrebbe portare con sè Marco Turati.

Resta solo da capire la situazione Marco Savorani: il quotidiano scrive che il preparatore dei portieri deciderà il suo destino solo dopo gli Europei, ma l'impressione è che il favorito a ricoprire il ruolo di preparatore dei portieri del Bologna nella prossima stagione sia Luca Bucci che il 30 giugno concluderà la sua esperienza da coordinatore dei portieri del Montreal.