BOLOGNA, Bigon, titoli di coda. Idee Sartori e Petrachi

Joey Saputo è ripartito per il Canada molto arrabbiato per la situazione del suo Bologna oltre che per il ko contro l'Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, il numero uno del club non è contento del responsabile dell'area tecnica Riccardo Bigon, che mai come adesso rischia il posto nonostante l'accordo fino al 2023.

Che gli emiliani guardino a Giovanni Sartori come potenziale sostituto è il segreto di Pulcinella, oltre a lui si è fatto anche il nome di Petrachi. Saputo di lui però ha già parlato con Pallotta che ha rotto bruscamente con il dirigente ai tempi della Roma. Il suo carattere da accentratore potrebbe entrare in rotta di collisione con l'ambiente come accaduto per Corvino, per questo non sembra facile che alla fine la scelta ricada su di lui. In ogni caso tutto è in gioco, compreso l'allenatore, per il quale però, i discorsi sono rinviati a salvezza raggiunta.