BIRAGHI, Italiano lo vuole, ma il Bologna deve prima cedere

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Biraghi e Vincenzo Italiano, due strade che potrebbero incrociarsi di nuovo. Perché l'attuale tecnico del Bologna vorrebbe portare dall'altra parte dell'Appennino il suo vecchio capitano, ormai ai margini nella Fiorentina di Palladino. Il Corriere dello Sport però fa chiarezza su un'operazione che è tutt'altro che scontata: se il trasferimento dovesse andare in porto durante questa sessione invernale di mercato si concluderà solo negli ultimi giorni o addirittura nelle ultime ore. I motivi sono diversi. Uno è legato all'ingaggio del 32enne della Fiorentina. Biraghi, ora, guadagna circa 1,7 milioni di euro netti a stagione. Troppo per quanto sarebbe disposta a spendere la dirigenza del club rossoblù, che non è nemmeno convinta di sottoscrivere con il giocatore un contratto triennale a cui l'entourage del laterale sinistro sembrerebbe aspirare.

Ci sarebbe poi un altro aspetto importante da considerare: in quel ruolo la squadra rossoblù è già coperta. Pronti per la corsia difensiva di sinistra ci sono già Juan Miranda, su cui il Bologna ha puntato quest'estate dopo aver abbandonato la pista Gosens, e che è considerato intoccabile, sia Charalampos Lykogiannis che, pure in questa stagione, quando è stato chiamato in causa sia in campionato che in Champions League e Coppa Italia si è dimostrato una garanzia. Il laterale greco, che gode anche della stima dei dirigenti, pur avendo il contratto in scadenza a giugno, non è poi convinto di andare via da Bologna adesso. Nessuno in società spingerà per fargli cambiare idea, ma se, in fase di chiusura di questa sessione di mercato, ci fosse l'opportunità di ingaggiare alle condizioni economiche che vuole il Bologna un giocatore affidabile che tanto piace a Italiano potrebbe essere colta.