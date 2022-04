BERTONI, Volevo portare Lautaro alla Fiorentina

Daniel Bertoni, doppio ex della sfida tra Napoli e Fiorentina, ha presentato la partita tra le due squadre a Il Mattino, iniziando dalle differenze tra Italiano e Spalletti: "Il primo si agita tanto in panchina e a tratti sembra un sudamericano, Luciano veniva a fare il tifo per la mia Fiorentina in Curva Fiesole... Il 4-3-3 della Fiorentina mi sembra esaltarsi quando affronta squadre come il Napoli e ho visto come gli azzurri soffrono quando giocano in casa". L'argentino sottolinea come, per somiglianza con Buenos Aires, avesse più affinità negli anni '80 con la città di Napoli, ma anche che considera Firenze sullo stesso piano per passione, calore, competenza delle due tifoserie. Quella viola si è imbestialita per l'addio di Dusan Vlahovic: "Sono soldi importanti per la società, come si fa a dire di no a certe cifre? Certo, sarebbe stata una bella sfida con Osimhen che è una punta vera vera, ma è troppo spesso assente, per un motivo o un altro".

Daniel Bertoni svela poi un curioso retroscena: "Lautaro Martinez è sempre decisivo. Lo volevo portare alla Fiorentina, ne parlai con Pantaleo Corvino qualche anno fa quando era ancora nel Racing e cominciava a giocare nell'Under 20 dell'Argentina".