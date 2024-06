BELTRAN, Problema Olimpiade. Salta l'inizio stagione?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta un problema che condividono Fiorentina e Bologna con i loro argentini: sia Santiago Castro che Lucas Beltran potrebbero dover saltare l'esordio in campionato. Entrambi infatti sono stati convocati da Javier Mascherano per l'Olimpiade con l'Argentina Under 23, per le partite che si giocheranno dal 24 luglio al 10 agosto. Il rischio per Fiorentina e Bologna è dover rinunciare ai due giocatori fino a settembre. L'idea potrebbe essere quella di concedere 15 giorni di ferie e gli altri più avanti, ma in ogni caso salteranno diversi giorni di ritiro, a seconda che l'Argentina vada avanti oppure no partendo da un girone con Marocco, Iraq e Ucraina.