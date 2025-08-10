Beltran ha pochi estimatori. La Fiorentina attende una proposta definitiva e vuole piazzarlo

Sul Corriere dello Sport si dà ampio spazio al mercato in uscita che sta portando avanti la Fiorentina, alle prese con tante situazioni ancora da sbrogliare. Il quotidiano ribadisce che con una rosa già fondamentalmente costruita, altre eventuali operazioni in entrata restano legate alle cessioni, che il club vuole perfezionare per accogliere ancora qualche altro acquisto. È il caso, ad esempio, di Lucas Beltran: il Vikingo non ha partecipato alle ultime due amichevoli e su di lui, l'impressione è che una valutazione - prima della società e poi di Pioli - sia stata fatta, con Pradè e Goretti che si augurano di ricevere un'offerta definitiva su un calciatore che per adesso non ha molti ammiratori se escludiamo il solito River Plate.

L'argentino ha declinato pochi giorni fa l'offerta del Flamengo e continua a tenere in scacco la Fiorentina, vogliosa di cederlo il prima possibile e che sta facendo i conti con le volontà dello stesso giocatore. Beltran preferirebbe restare in Europa e per questo, al di là del romantico ritorno a Buenos Aires che non si è mai concretizzato, prosegue a dire di no alle offerte da altri campionati. Intanto rimane dentro la rosa di Pioli con un futuro che però, in maglia viola, stante così le cose, rimane senza prospettiva.