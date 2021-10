BELOTTI, Non rinnova e il Torino lo mette in vendita

Tuttosport in edicola oggi fa il punto sulla situazione relativa a Belotti: "Non rinnova: il Torino lo mette in vendita, a gennaio". L'offerta di rinnovo da parte di Cairo c'è stata, ed è stata anche importante: 3,3 milioni netti a stagione per almeno 4 anni, volendo anche 5. Più bonus facili con innalzamento del fisso sopra i 3,5 netti. E poi il il premio alla firma da un milione. Il giocatore però non vuole firmare e così il Torino ha deciso di metterlo in vendita a gennaio, per non perderlo a zero in estate. Non è questione di soldi, il Gallo vuole nuove sensazioni, nuove ambizioni. E così a gennaio il Toro inizierà ad ascoltare le offerte per lui. E la Fiorentina continua a tenere il radar acceso.