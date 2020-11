BARONE, Vogliamo il club a livello di Firenze. Iachini..

"Mi piacerebbe in questo momento essere vicino a Prandelli", racconta il dg Joe Barone ai taccuini de La Gazzetta dello Sport da casa sua, dove è blindato causa Covid. "Vogliamo portare la squadra al livello della città - dice. Quindi in una dimensione internazionale mondiale. Abbiamo bisogno di un po’ di pazienza ma tutte le componenti del mondo Fiorentina spingono in questa direzione. Poi c’è la nascita del Centro Sportivo. Abbiamo fatto un passo importante. La nostra volontà è che nel gennaio 2022 i nostri tesserati siano tutti in campo a Bagno a Ripoli. Infine c’è la questione stadio. Mi sento ferito profondamente. Mi aspettavo qualcosa di più. Ma non mi arrendo". Per quanto riguarda l'addio di Iachini, Barone afferma poi come il rapporto sia di massimo rispetto, ma purtroppo nel calcio contano i risultati e ci tiene a sottolineare come l'esonero sia stata una decisione presa da tutte le componenti unite.