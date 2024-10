BALOTELLI, Sarà convocato coi viola: può giocare 20'

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de Il Secolo XIX viene fatto il punto sulle condizioni fisiche di Mario Balotelli, nuovo attaccante del Genoa, alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina. Come evidenzia il quotidiano, l'ex Inter sta facendo di tutto per strappare una convocazione domani: ieri mattina il centravanti ha svolto il secondo allenamento sul prato del Signorini da quando è arrivato a Genova, allenamento personalizzato sotto gli occhi di Gilardino che dovrà decidere se convocarlo già contro la Fiorentina dopo la rifinitura in programma oggi. La sensazione è che Balotelli domani rientrerà nella lista dei convocati: la sua presenza servirebbe anche da stimolo ai compagni.

Balotelli, da quel che si è capito, dovrebbe avere 10/20 minuti nelle gambe, non molti di più. SuperMario ha giocato l’ultima partita il 12 maggio con l’Adana Demirspor in Turchia e da allora si è allenato insieme al fratello Enock col preparatore atletico Stefano Mazzoldi nella palestra “Equipe Training Lab” in provincia di Brescia.