Vanoli studia il 4-3-3 per fermare l'Inter: Dodò può tornare titolare
La Fiorentina prepara la difficile trasferta di San Siro contro l'Inter capolista, in programma domenica alle 12.30. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Vanoli sta valutando alcune modifiche tattiche per dare maggiore equilibrio a una squadra che ha incassato 17 reti nelle prime sette giornate. Di fronte ci sarà il miglior attacco del campionato, con 21 gol realizzati, nonostante l'assenza dell'infortunato Lautaro Martinez.
L'ipotesi principale è il passaggio al 4-3-3, con un centrocampo più folto per proteggere la difesa. Fagioli e Ndour sembrano sicuri del posto, mentre Oulai e Brescianini si contendono la terza maglia. L'ivoriano garantirebbe maggiore palleggio, mentre l'ex Atalanta porterebbe dinamismo e inserimenti offensivi. Possibile anche il ritorno dal primo minuto di Dodò, la cui esperienza potrebbe rivelarsi preziosa in una partita così complicata. Il brasiliano non disputa una gara intera dalla prima giornata.
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