Baldanzi e la Fiorentina hanno l'accordo: cifre e dettagli dell'ingaggio

“Baldanzi allo sprint”, scrive oggi il Corriere dello Sport - Stadio che fa il punto sulla trattativa per portare il trequartista della Roma a Firenze. La Fiorentina e il giocatore sono in attesa dei giallorossi perché è già stato trovato l’accordo economico tra le parti, mentre i due club si devono incontrare per decidere i dettagli dell’operazione: si sta lavorando per un prestito con obbligo condizionato a determinate condizioni attorno ai 12 milioni di euro.

Il problema è che prima di dare via Baldanzi la Roma deve trovare un altro attaccante e per adesso non è riuscita a chiudere. Sono giorni comunque caldi per Baldanzi che è pronto a cambiare maglia nella sessione di calciomercato invernale. Lo stipendio non sarebbe un problema visto che l'ex Empoli guadagna circa 1,1 milioni netti a stagione. Gli verrebbe prospettato un contratto fino a giugno con opzione per altri quattro anni (quindi fino al 2030). Siamo alle battute finali di un'operazione che comunque è ben impostata e che, per adesso, non prevede contropartite tecniche.