Gudmundsson come vice Yldiz alla Juventus? Per la Fiorentina è incedibile

La Juventus cerca un vice Yldiz sul mercato e ha messo gli occhi su Albert Gudmundsson della Fiorentina, ma come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, l’affare non sembra destinato a farsi. Il club viola considera infatti incedibile il suo numero 10 islandese, difficile perciò che si possa aprire una trattativa: per adesso siamo ancora alla fase dei sondaggi. 