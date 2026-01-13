"Mio figlio offeso per l'esultanza al gol del Milan". L'episodio al Franchi

La Nazione oggi in edicola racconta un episodio successo sugli spalti del Franchi nei minuti finali di un Fiorentina-Milan piuttosto teso. Direttamente al quotidiano è arrivata la segnalazione da parte di un padre tifoso del Milan, che ha accompagnato il proprio figlio di 9 anni al Franchi per vedere la loro squadra del cuore contro la Fiorentina. Questo il racconto dell’accaduto: "Al 90° minuto, al pareggio del Milan, mio figlio — che fino a quel momento era rimasto seduto e composto — si è alzato ed ha urlato un semplice e spontaneo «Siiiiiiiii!», il gesto normalissimo e innocente di un bambino. A quel punto, un signore di circa 60 anni, si è girato verso di lui iniziando a inveire con tono minaccioso. Vedendo mio figlio impallidire, sono intervenuto facendo notare che stava aggredendo verbalmente un bambino di 9 anni. Da quel momento l’uomo ha rivolto le minacce a me.

Quello che più mi ha colpito, però, è stato l’atteggiamento del resto della tribuna: decine di adulti hanno assistito in silenzio a una scena di violenza verbale verso un minore, senza dire una parola. Mi domando come sia possibile che sulle rampe e nelle tribune non siano presenti steward pronti ad allontanare soggetti del genere. Ho visto mio figlio profondamente scosso e temo che non vorrà mai più tornare al Franchi".