Baldanzi-Fiorentina, per la Nazione tutto fatto: "BaldanSì, manca una cosa"

Tommaso Baldanzi e la Fiorentina sono a un passo, scrive stamani La Nazione. Fonti molto vicine alla Roma raccontano che tra l’ex Empoli e il club viola sia già tutto fatto, restano incerti solo i tempi dell’ufficialità. Questo per colpa di Raspadori, che ancora non ha detto sì ai giallorossi. Una volta arrivato il sì, anche il passaggio di Baldanzi a Firenze sarà timbrato e ufficializzato. La formula del trasferimento è la stessa utilizzata per Brescianini con l’Atalanta: prestito fino giugno e riscatto (12 milioni) che diventerà obbligatorio in caso di permanenza in A della squadra viola.
