FirenzeViola Il tifo viola non molla: 2.500 biglietti già polverizzati per Bologna-Fiorentina

vedi letture

È già tutto esaurito il settore ospiti dello stadio Renato Dall’Ara in vista della sfida di domenica tra Bologna e Fiorentina. Come appreso da Firenzeviola.it, i 2.500 biglietti messi a disposizione dal club rossoblù per i tifosi viola sono andati sold-out in pochissimo tempo, a conferma di un entusiasmo che non conosce battute d’arresto. Nonostante una classifica che resta deficitaria, il popolo viola continua a credere nella salvezza e, a una settimana dal derby dell’Appennino, ha risposto presente con un gesto di grande attaccamento alla squadra.

Un segnale forte in un momento delicato della stagione. Non è escluso che nelle prossime ore il Bologna possa rimettere in vendita altri 100-200 biglietti relativi a settori attualmente invenduti, ma anche in quel caso è probabile che la corsa al tagliando duri pochissimo. Firenze si prepara a colorare di viola il Dall’Ara.