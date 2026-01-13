Fortini-Roma, il punto di Repubblica sulla trattativa: "Deciderà la Fiorentina"

L’edizione di Firenze di Repubblica parla della situazione di Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina su cui da tempo c’è l’interesse della Roma e in particolare di Gasperini. Il ds giallorosso Massara ha già manifestato l’interesse ai dirigenti viola di intavolare una trattativa. La Fiorentina è consapevole di avere in rosa un ragazzo di indiscusso talento e, dal canto suo, vorrebbe cercare di trattenerlo. Però il contratto in scadenza nel 2027 (i colloqui sul rinnovo stanno andando avanti) impone delle riflessioni.

Il club lo valuta fra i 15 e i 20 milioni di euro e sarà la Fiorentina a decidere il suo futuro, il giocatore non forzerà nessuna soluzione. Fortini è grato alla società e felice a Firenze, al tempo stesso è lusingato dall’interesse della Roma e dell’apprezzamento di un allenatore come Gasperini. Seguiranno sviluppi nelle prossime ore.