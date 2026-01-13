La Fiorentina cerca un difensore. Gazzetta: "Rispunta Rugani e piace Gatti"

Non solo attacco e centrocampo. Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è molto attiva sul mercato per cercare profili che possano dare una mano a Vanoli a trovare una salvezza complicata e dopo l’uscita di Pablo Marì in direzione Al-Hilal per 1,5 milioni di euro, e con Mattia Viti che rientrerà al Nizza dal prestito, si renderà necessario anche un intervento nel reparto difensivo.

Il nome che fa la rosea è Daniele Rugani, centrale della Juventus già accostato in passato ai viola e in questo momento infortunato. Gli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e Giorgio Chiellini favorirebbero l’affare, l’idea è quella di provare a imbastire un’operazione in prestito. Il giocatore rientrerà in campo a inizio febbraio a causa di una lesione al gemello mediale della gamba destra ma in generale ha trovato poco spazio in una Juventus che ha ritrovato il miglior Bremer. Altro profilo che piace ai viola è Federico Gatti, pure lui out dopo l’intervento al menisco ma non più intoccabile, seppur con uno stipendio da 3 milioni a stagione.