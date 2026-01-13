Ranieri, la fascia tolta e adesso la panchina. La Nazione: "Luca, che hai?"

L’edizione odierna de La Nazione parla di Luca Ranieri e della situazione dell’ormai ex capitano della Fiorentina. Lui che la squadra viola se l’è guadagnata con le unghie con i denti dopo esser stato messo fuori dal progetto d Italiano, ora rischia di nuovo di non avere più un ruolo a Firenze. La fascia da capitano gli è stata tolta dal braccio con Vanoli che ha deciso di affidarla a De Gea, una decisione mai spiegata dal tecnico. Ranieri dal canto suo ha capito la situazione e non ha fatto polemica anche per il bene della Fiorentina, anche se l’inizio del nuovo anno non è stato affatto semplice.