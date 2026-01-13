FirenzeViola Baldanzi e il resto del mercato, work in progress in attesa di definire parecchie cessioni

vedi letture

Tra le valutazioni numeriche, e quelle più semplicemente fisiche figlie di una Fiorentina che oggi dà la sensazione di esser tornata a correre (o a farlo meglio) ci sono anche quelle tattiche, le stesse sulle quali sono destinati a muoversi tecnico e dirigenti nel corso del mercato invernale. D’altronde nel limbo viola, periodo nel quale attendere che Paratici si liberi dal Tottenham, sono anche le indicazioni in arrivo dal campo a tracciare le linee del mercato.

Per Baldanzi work in progress

Eppure sembra che proprio a livello tattico l’inserimento di Baldanzi, profilo al momento tra i più vicini ai viola, non sia dei più lineari. Trequartista che ha trovato poco spazio a Roma l’ex Empoli è però considerato elemento offensivo in grado di regalare alternative a Vanoli a partita in corso, ed è poi su questo piano che va letta la trattativa portata avanti ai viola. Niente che riguardi necessariamente l’inserimento di contropartite, anche se da Roma l’interesse per Fortini si è fatto così concreto da far pervenire al Viola Park un’offerta da 10 milioni di euro. Un budget per il momento insufficiente, ma cui possono seguire offerte diverse, che magari riguardino l’inserimento di El Shaarawy (sempre che la Roma, ancora in attesa di Raspadori e Zirkzee oltre che della partenza di Dovbyk).

Uscite da definire

Di certo con gli arrivi di Solomon e Bresciani, e le partenze di Infantino e Pablo Marì, è sul fronte delle uscite che c’è ancora da lavorare. Per Richardson al Nizza infatti manca ancora qualcosa, così come nel caso di Nicolussi Caviglia per il quale il Venezia non è soddisfatto dell’offerta del Cagliari, mentre con Viti che ha preso tempo alla Sampdoria potrebbe finire Kouamè. Cessioni propedeutiche a nuovi arrivi soprattutto sulle fasce dove gli obiettivi restano i vari Boga, Ngonge o Dominguez, senza dimenticare altri sacrificabili come Fazzini per il quale l’interesse del Bologna potrebbe preludere a nuovi contatti per Fabbian visto che la stessa Fiorentina, con Sohm che piace alla Cremonese, avrà bisogno di un altro rinforzo dopo quello di Brescianini reduce dall’esordio in maglia viola contro il Milan.