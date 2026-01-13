Per la difesa della Fiorentina le ultime idee adesso sono Vitik e Bijol
FirenzeViola.it
Con Pablo Marì ufficialmente ceduto all’Al Hilal, e con Viti in procinto di trasferirsi alla Sampdoria (ma ancora resiste la sua speranza di restare in serie A) è la difesa il reparto della Fiorentina più bisognoso, tanto che la ricerca potrebbe non esaurirsi a un solo centrale di piede sinistro. Sfumato Dragusin, e tenuti in sospeso Coppola e Becao, le ultime idee secondo il Corriere Fiorentino sono il bolognese Vitik e l’ex Udinese oggi al Leeds Bijol.
Rassegna stampa
