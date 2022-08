BAJRAMI, Ramadani tesse la tela. Zurko nome buono

Il Corriere Fiorentino sottolinea che a voler essere pignoli, per pareggiare il numero di giocatori in rosa della scorsa stagione mancano almeno due pedine: un esterno al posto di Callejon e, visto che Zurkowski resta in uscita, una mezzala che colmi l'assenza di Castrovilli. In questo senso, nelle ultime ore ha ripreso vigore la candidatura di Nedim Bajrami grazie alla regia di Fali Ramadani che, pur di agevolare l’accordo con l’Empoli, nelle scorse settimane aveva provato a metter sul piatto anche Nastasic.

In realtà, il nome buono per sbloccare l’affare era e resta quello di Zurkowski. Più difficile invece, che il presidente Corsi accetti Nastasic o Benassi. La sensazione comunque, è che l’arrivo a Firenze del presidente Commisso possa servire (anche) per piazzare l’accelerata decisiva.