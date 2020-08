B. MAYORAL, La Viola prova a scipparlo alla Lazio

L'edizione odierna di Tuttosport oggi parla del calciomercato della Lazio e sottolinea come la società di Lotito stia cercando di mettere a segno il doppio colpo David Silva-Borja Mayoral. Se però per il primo la strada è in salita, per Mayoral la trattativa con il Real Madrid è intavolata: 12 milioni più 3 di bonus per mettere sotto contratto l'attaccante dei blancos. Quinquennale da 1,8 milioni a stagione al giocatore. Solo la concorrenza di Roma e Fiorentina potrebbe strappargli l'affare, anche se da Formello sonoo molto fiduciosi.