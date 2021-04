ATALANTA, Pessina out pesa. Gasp cerca alternative

In vista della trasferta di Firenze - scrive il Corriere di Bergamo - l'assenza di Pessina, positivo al covid, rappresenta una bella gatta da pelare per Gasperini, perché l'ex Verona è oramai titolare fisso, entrato nell’undici a inizio dicembre e mai più uscito. Il tecnico della dea dovrà dunque trovare delle alternative valide. Hateboer continua a lavorare a parte, così come Muriel, reduce dalla botta alla schiena di sabato scorso. Non è certa la sua assenza per domenica contro i suoi ex compagni viola, ma se dovesse saltare allora lo scacchiere sarebbe diverso, magari ritornando con un difensore in più per una questione di opportunità, tornando quindi al 3-4-1-2 con Maehle sulla destra e Gosens sull’altro versante, anche se non è da escludere un utilizzo di Pasalic nel ruolo di Pessina che, probabilmente, potrà recuperare fra una decina di giorni.