ATALANTA, Gasp schiera Koopmeiners per De Roon?

Il Corriere di Bergamo, in edicola stamani, discute della difficile situazione assenze in casa Atalanta. Oltre ai vari infortunati, la dea conta anche una squalifica per De Roon, che non potrà scendere in campo con la Fiorentina. A sostituirlo, potrebbe essere proprio il connazionale Teun Koopmeiners, nuovo acquisto della Dea. Il calciatore potrebbe esordire proprio contro i viola, anche se non sta giocando con la maglia dell'Olanda e sta quindi perdendo del tempo prezioso per la preparazione con Gasperini.