Anche Zirkzee tra i nomi sondati dai viola. Da Bonny a Icardi, le ipotesi

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Paratici è stato chiaro: Kean partirà solo con un sostituto all'altezza. Ecco tutti i nomi che ad oggi possono essere vagliati

Passi avanti, probabilmente decisivi, nella trattativa che può portare Moise Kean al Como. La fiducia è cresciuta sensibilmente dopo che l’agente dell’attaccante ha trovato l’accordo economico con il club lariano per l’ingaggio del proprio assistito. Ora manca soltanto l’intesa tra il Como e la Fiorentina, che domani torneranno a parlarsi con l’obiettivo di avvicinarsi alla fumata bianca. Come sottolinea La Nazione, il club viola vuole arrivare a una cifra di circa 40 milioni di euro, eventualmente attraverso una parte fissa accompagnata da bonus. Paratici, prima della sfida con la Roma, ha ribadito la linea della società: Kean può partire soltanto alle condizioni ritenute giuste e dopo aver individuato un sostituto all’altezza.

I nomi sul tavolo

Ed è proprio il capitolo dopo-Kean a tenere banco nelle strategie della Fiorentina. I nomi sul tavolo sono diversi e, secondo il quotidiano locale, il ventaglio comprende profili di esperienza e giovani attaccanti di prospettiva: Mauro Icardi resta una suggestione importante, mentre tra le alternative vengono monitorati Bonny, Emanuel Emegha, Liam Delap e anche Joshua Zirkzee. Paratici dovrà quindi scegliere con attenzione il profilo su cui puntare, perché l’eventuale cessione di Kean non lascerebbe semplicemente un posto libero in rosa: la Fiorentina vuole inserire un attaccante capace di raccogliere subito l'eredità del numero 9.