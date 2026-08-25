Anche Zirkzee tra i nomi sondati dai viola. Da Bonny a Icardi, le ipotesi
Passi avanti, probabilmente decisivi, nella trattativa che può portare Moise Kean al Como. La fiducia è cresciuta sensibilmente dopo che l’agente dell’attaccante ha trovato l’accordo economico con il club lariano per l’ingaggio del proprio assistito. Ora manca soltanto l’intesa tra il Como e la Fiorentina, che domani torneranno a parlarsi con l’obiettivo di avvicinarsi alla fumata bianca. Come sottolinea La Nazione, il club viola vuole arrivare a una cifra di circa 40 milioni di euro, eventualmente attraverso una parte fissa accompagnata da bonus. Paratici, prima della sfida con la Roma, ha ribadito la linea della società: Kean può partire soltanto alle condizioni ritenute giuste e dopo aver individuato un sostituto all’altezza.
I nomi sul tavolo
Ed è proprio il capitolo dopo-Kean a tenere banco nelle strategie della Fiorentina. I nomi sul tavolo sono diversi e, secondo il quotidiano locale, il ventaglio comprende profili di esperienza e giovani attaccanti di prospettiva: Mauro Icardi resta una suggestione importante, mentre tra le alternative vengono monitorati Bonny, Emanuel Emegha, Liam Delap e anche Joshua Zirkzee. Paratici dovrà quindi scegliere con attenzione il profilo su cui puntare, perché l’eventuale cessione di Kean non lascerebbe semplicemente un posto libero in rosa: la Fiorentina vuole inserire un attaccante capace di raccogliere subito l'eredità del numero 9.
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