ARTHUR, Operazione su cui i viola lavorano da un mese

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino ancora qualche ora e Arthur Melo potrà salutare la Juventus e aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Un’operazione soltanto apparentemente lampo ma sulla quale, in realtà, Daniele Pradè , Joe Barone e Federico Pastorello (in pieno accordo con l’allenatore), lavoravano da circa un mese. Adesso però ci siamo e una volta limati gli ultimi dettagli il regista brasiliano si metterà in viaggio per Firenze. Prestito oneroso (circa 2 milioni) e diritto di riscatto a 20.

È questa la formula sulla quale Fiorentina e Juventus hanno trovato l’intesa anche se, in realtà, il nodo più duro da sciogliere è stato quella relativo all’ingaggio. Arthur infatti ha uno stipendio che si aggira sui 5 milioni netti a stagione, e i viola potevano chiudere l’affare soltanto se da Torino fosse arrivato un (robusto) contributo. E così, dopo qualche resistenza, la Juve si è convinta a pagare il 50% dello stipendio.